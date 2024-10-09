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На Украине у женщины-депутата нашли незадекларированные $1,5 млн

ГБР Украины нашло у депутата Хмельницкого горсовета незадекларированные $1,5 млн

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ДБР

На Украине по подозрению в коррупции задержали женщину — депутата Хмельницкого городского совета, у которой нашли незадекларированную сумму, превышающую $1,5 млн. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Отмечается, что обыски у народной избранницы стали частью расследования нарушений при сделках на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений организацией, которую возглавляет подозреваемая.

Незадекларированные средства правоохранители нашли в банковских ячейках задержанной, а также на месте ее работы. Помимо этого, у женщины в собственности оказалась не указанная в отчетной документации недвижимость.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обогащении.

8 октября сообщалось о задержании главы медико-социальной экспертизы (МСЭК) Киевской области. По информации правоохранительных органов, он помогал украинским призывникам оформить инвалидность для получения отсрочки и дальнейшего выезда за пределы Украины.

Ранее на Украине задержали обогатившуюся на уклонистах чиновницу, выбросившую деньги из окна.

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