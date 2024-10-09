Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что можно вырастить в квартире осенью

Садовод Воронова: зелень и огурцы можно вырастить в квартире осенью

close
Pixabay

Осенью в квартире можно вырастить зелень, например салат, шпинат, рукколу или укроп. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Еще можно вырастить микрозелень: это самые разные культуры, которые недоращивают и едят, когда появляются всходы не меньше чем три сантиметра. Каждые пять дней микрозелень будет новая. <...> Дома можно сажать специальные сорта томатов, перцев, огурцов, которые предназначены для комнатного выращивания. Если мы посеем в октябре, то к Новому году получим урожай», — продолжила эксперт.

Она рекомендует купить специальную лампу для растений, чтобы обеспечить достаточное количество света для огурцов, томатов и перцев. На шесть-семь горшков будет достаточно одного светильника мощностью не менее 40 ватт, уточнила Воронова. По ее словам, сначала семена можно посеять в маленькие горшочки, а после по мере их роста — пересадить растения в горшки объемом пять литров.

В сентябре Ольга Воронова говорила, что на зиму дачники могут посеять в своем огороде свеклу, морковь, корневую петрушку и лук. По ее словам, семена свеклы должны подходить под озимое выращивание, остальные же — можно брать любые.

Ранее россиянам рассказали, как надежно запереть дачу на зиму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами