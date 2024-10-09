Россиянам рассказали, что можно вырастить в квартире осенью

Осенью в квартире можно вырастить зелень, например салат, шпинат, рукколу или укроп. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Еще можно вырастить микрозелень: это самые разные культуры, которые недоращивают и едят, когда появляются всходы не меньше чем три сантиметра. Каждые пять дней микрозелень будет новая. <...> Дома можно сажать специальные сорта томатов, перцев, огурцов, которые предназначены для комнатного выращивания. Если мы посеем в октябре, то к Новому году получим урожай», — продолжила эксперт.

Она рекомендует купить специальную лампу для растений, чтобы обеспечить достаточное количество света для огурцов, томатов и перцев. На шесть-семь горшков будет достаточно одного светильника мощностью не менее 40 ватт, уточнила Воронова. По ее словам, сначала семена можно посеять в маленькие горшочки, а после по мере их роста — пересадить растения в горшки объемом пять литров.

В сентябре Ольга Воронова говорила, что на зиму дачники могут посеять в своем огороде свеклу, морковь, корневую петрушку и лук. По ее словам, семена свеклы должны подходить под озимое выращивание, остальные же — можно брать любые.

Ранее россиянам рассказали, как надежно запереть дачу на зиму.