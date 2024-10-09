Россиянин напал с ножом на прохожего, сделавшего замечание его жене

На Сахалине ночная ссора соседей едва не привела к трагедии: местный житель накинулся с ножом на мужчину, который, по его мнению, грубо разговаривал с его женой. В отношении супружеской пары возбуждены два уголовных дела: о покушении на особо тяжкое преступление и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

Инцидент произошел в Углегорске. Как рассказали следователи, ночью женщина вышла на балкон и стала громко нецензурно обзывать прохожих. Ей сделал замечание один из мужчин, который проходил мимо. Это не понравилось супругу сахалинки. Он спустился на улицу, взяв с собой нож. Сначала агрессор набросился на «обидчика жены» с кулаками, а затем применил нож — им он нанес несколько ударов в верхнюю часть туловища потерпевшего. Мужчину забрали на скорой, ему успели оказать помощь.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, с которыми жена агрессора вступила в перепалку: она нецензурно обругала правоохранителя, а затем ударила его по лицу.

В СК отметили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Ранее в Кемеровской области подросток ударил женщину ножом в живот и поджег ее дом.