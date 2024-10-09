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В Феодосии выявили превышение опасного вещества рядом с горящей нефтебазой

Превышение диоксида серы выявили в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Феодосии

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Превышение диоксида серы в воздухе выявили в одной из проб, взятых в районе горящей несколько дней нефтебазы в Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталью Пеньковскую.

«В одной из более чем 260 проб в районе Ближних Камышей на границе жилой застройки определено превышение ПДК по диоксиду серы», — сказала Пеньковская.

Насколько это опасно, отметила она, будет зависеть от длительности воздействия.

Возгорание на феодосийской нефтебазе произошло утром 7 октября. По данным Baza, пожар произошел в результате попадания двух ракет, пострадали три человека. В районах Черноморской набережной и Ближних Камышей эвакуировали 1129 человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители Феодосии, чье имущество было повреждено в связи с пожаром, получат компенсацию в полном объеме.

Ранее врач предупредила об опасности горения нефтепродуктов для здоровья.

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