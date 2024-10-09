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В Госдуме рассказали, как будет происходить индексация пенсий россиян в 2025 году

Депутат Бессараб: индексация пенсий россиян в 2025 году произойдет автоматически

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Индексация пенсий россиян в 2025 году произойдет в автоматическом режиме, поэтому подавать дополнительные заявления не потребуется. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она уточнила, что пенсии изначально планировали повысить на 4,5%, однако из-за роста инфляции процент был скорректирован до уровня 7,3. По ее словам, социальные пенсии в стране повысят на 14,75%.

«Это тоже существенное увеличение, которое связано с ростом прожиточного минимума пенсионеров и стремлением обеспечить их защиту от роста цен на товары и услуги», — отметила Бессараб.

Депутат добавила, что обращаться в Социальный фонд России для получения проиндексированной выплаты не нужно, ее размер также увеличится автоматически.

Накануне сообщалось, что средний размер пенсий россиян в 2025 году превысит прогнозы и составит в среднем 24,1 тыс. рублей. Одной из причин роста пенсий станет возобновление индексации выплат работающим пожилым гражданам, которые были приостановлены в 2016 году. Сейчас средняя пенсия незанятых составляет 23,4 тыс., а трудоустроенных — 18,6 тыс.

Ранее россияне рассказали о желаемом размере корпоративной пенсии.

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