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Стало известно, как россияне борются с приступами лени на рабочем месте

RT: с ленью на рабочем месте борются более 70% россиян

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Global Look Press

Большинство россиян сталкиваются с приступами лени на рабочем месте – об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. Многие для повышения продуктивности пьют кофе, другие предпочитают сладости, передает RT результаты исследования.

Из тех, кто признался в том, что иногда ленится на работе, 11% сталкиваются с этим часто, а 61% редко. Никогда не ленятся на рабочем месте 28% опрошенных.

Для повышения продуктивности российские работники используют разные методы. Большинство (66%) делают небольшие перерывы для восстановления, другие предпочитают побеждать усилием воли (35%). Каждый третий респондент назвал способом преодоления лени кофе и переключение на другие, более интересные рабочие задачи. Также опрошенные часто мотивируют себя мыслями о вознаграждении – зарплате, премии и так далее, сладостями, музыкой, общением с коллегами или зарядкой.

Исследование основано на ответах более 3,5 тыс. россиян со всей страны.

Напомним, эксперты советуют для победы над ленью в разгар рабочего дня сменить обстановку – к примеру, если есть возможность, неделю поработать из дома. Также рекомендуется разбивать задачи на мелкие части. Можно пообещать себе поработать только 15 минут – по словам специалистов, этого времени обычно хватает, чтобы втянуться в рабочий процесс.

Ранее россиянам объяснили, как безделье помогает нам быть продуктивными.

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