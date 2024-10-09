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Стало известно, что больше всего отталкивает руководителей при приеме на работу

Консультант Бобкова: частая смена работы может отталкивать руководителей

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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Соискатели, которые меняют место работы чаще раза в год, обычно отталкивают руководителей. Об этом kp.ru рассказала карьерный консультант Галина Бобкова.

По ее словам, так лучше не делать, чтобы не испортить себе резюме, а также позволить развиться как специалисту и успеть вникнуть в суть работы. Она уточнила, что в идеале работу лучше менять раз в три-пять лет, чтобы успеть глубоко погрузиться в нее, научиться проходить кризисы в профессиональной деятельности и показывать результаты.

Эксперт отметила, что работодатели могут также неохотно нанимать разведенных людей из-за страха, что они будут отвлекаться на личную жизнь, а также слишком юных кандидатов. При этом сотрудники старше 50 лет могут быть для них привлекательны.

«Лояльность работодателей к кандидатам 50+ сейчас, на фоне нехватки сотрудников, действительно, растет. Но, во-первых, избавление от стереотипов в головах рекрутеров и руководителей — процесс небыстрый, а во-вторых, брать всех подряд компании тоже пока не готовы», — сказала Бобкова.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина до этого говорила, что россияне в возрасте от 50 лет востребованы в промышленности. Кандидаты с опытом или после освоения коротких программ обучения выходят на позиции токарей, слесарей, сварщиков, фрезеровщиков.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить самозанятым выполнение опасных работ.

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