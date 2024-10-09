Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о взрывном устройстве, обнаруженном на поезде в Ярославле

Baza: СВУ с SIM-картой для дистанционного взрыва нашли на поезде в Ярославле

close
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

На цистерне грузового поезда, прибывшего на вокзал Ярославля, было обнаружено взрывное устройство (СВУ) в виде свертка с SIM-картой для дистанционного подрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, взрывное устройство обнаружили на соединении цистерны и платформы на высоте 1,7 м от земли.

«Он (предмет, похожий на взрывное устройство. — «Газета.Ru») был размером примерно 10 х 25 см, в виде свертка из полимерного материала черного цвета, перемотанный скотчем, внутри которого находилась металлическая труба, а также различные вещества и сим-карта для дистанционного подрыва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вагон принадлежал московской компании.

До этого Teelgram-канал SHOT сообщал, что на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт. На прибывшем на станцию поезде обнаружили взрывное устройство.

Ранее автомобиль начальника отдела полиции взорвали в Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами