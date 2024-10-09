Стали известны подробности о взрывном устройстве, обнаруженном на поезде в Ярославле

На цистерне грузового поезда, прибывшего на вокзал Ярославля, было обнаружено взрывное устройство (СВУ) в виде свертка с SIM-картой для дистанционного подрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, взрывное устройство обнаружили на соединении цистерны и платформы на высоте 1,7 м от земли.

«Он (предмет, похожий на взрывное устройство. — «Газета.Ru») был размером примерно 10 х 25 см, в виде свертка из полимерного материала черного цвета, перемотанный скотчем, внутри которого находилась металлическая труба, а также различные вещества и сим-карта для дистанционного подрыва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вагон принадлежал московской компании.

До этого Teelgram-канал SHOT сообщал, что на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт. На прибывшем на станцию поезде обнаружили взрывное устройство.

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