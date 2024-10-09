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Россияне ответили, нужно ли наказывать родителей за выпивших детей

«КП»: 63% россиян поддержали идею наказывать родителей за выпивших детей

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Shutterstock/Tero Vesalainen

Более половины (63%) россиян поддержали инициативу наказывать родителей, если их дети выпили алкоголь, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,9 тыс. человек.

Они напомнили, что именно родители несут ответственность за здоровье детей и их поведение до 18 лет.

«Все стремятся переложить ответственность на педагогов, государство и другие организации. Однако ответственность за своих детей должны нести в первую очередь родители», — сказал участник опроса.

При этом 35% выступили против такого предложения. Они отметили, что подростки много времени проводят вне дома, поэтому уследить за ним может быть сложно. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что достаточно просто следить за исполнением запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним.

«Не нужно продавать алкоголь детям несовершеннолетнего возраста и все. И не нужно будет никого штрафовать», — сказал респондент.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев до этого призвал ввести административное наказание для родителей, чьи несовершеннолетние дети были замечены за употреблением алкогольных напитков. Вместо родителей, по мнению Хамзаева, ответственность может также понести законный представитель ребенка.

Ранее в России предложили закрывать магазины при незаконной продаже алкоголя.

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