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В Екатеринбурге массовая авария стала причиной крупной пробки на Объездной

В Екатеринбурге из-за массовой аварии встало движение на Объездной

В Екатеринбурге произошла массовая авария на Базовом переулке. Об этом сообщает Е1.

По словам очевидцев, столкнулись две иномарки. Один из водителей развернулся через двойную сплошную, второй водитель не успел отреагировать на ситуацию.
Авария серьезно повлияла на ситуацию на дорогах.

«Вся Объездная встала в гигантской пробке», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента, опубликованных в Telegram-канале «Злой Екатеринбург», заметны два автомобиля. Один из них на проезжей части, второй – съехал к ограждению, оба получили серьезные повреждения передней и боковой части.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. По данным правоохранителей, всего было четыре участника аварии, никто из водителей или пассажиров не пострадал.

В Госавтоинспекции также напомнили о том, что на дорогах стоит убеждаться в безопасности своих маневров.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП, движение парализовано.

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