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Следствие сообщило о связях арестованного священника с криминальным миром

РИА: арестованный по делу об убийстве священник Дементеев связан с криминалом

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов, арестованные по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в Белгородской области, были связаны с криминальным миром. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

В них говорится, что они обладают обширными преступными связями в криминальной среде, могут скрыться от предварительного следствия и суда, а также координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности.

Уголовное дело было возбуждено в Белгороде в 2018 году по факту пропажи человека, позже его передали в Главное следственное управление СК. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах.

В ходе следствия назначены дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, проведены обыски, изъяты доказательства, допрошены свидетели. Сбор доказательств еще продолжается, добавило агентство.

В июле сыновей липецкого священника приговорили к 17 годам за попытку вступить в ВСУ.

Ранее священник попросил у прихожанина телефон и переслал себе обнаженные фото его жены.

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