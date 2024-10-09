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Стали известны подробности о семье девочек, на которых с ножом напала 13-летняя сестра

В Тольятти в семье найденных с ранениями девочек воспитывались пятеро детей

В Тольятти, в семье, где нашли двоих девочек с ножевыми ранениями, было пятеро детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дети от разных отцов. Девочки 18, 13 и 10 лет — от одного сожителя, дети двух и пяти лет родились после того, как их мать сошлась с новым возлюбленным.

«Дочь 18 лет живет отдельно. Семья положительная. До этого никаких психических отклонений не наблюдалось [у 13-летней девочки]», – поделился источник.

Известно, что в момент произошедшего сожитель был на допросе. Мать девочек написала на него заявление за незаконное проникновение в жилище. Несмотря на то, что женщина забрала заявление, в полицию им все равно пришлось явиться.

По словам другого собеседника, окровавленных младших сестер обнаружила десятилетняя девочка. Он также добавил, что родители оставили младших детей с 13-летней сестрой, которая должна была за ними приглядывать.

Инцидент произошел накануне. Девочек двух и пяти лет обнаружили в квартире с множественными ножевыми ранениями шеи и органов, их не спасли. В произошедшем подозревают 13-летнюю сестру. Задержать ее не могут, так как она еще не достигла минимально разрешенного для подобных мероприятий возраста.

Ранее под Псковом пара напала на полицейских, проверявших условия жизни их ребенка.

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