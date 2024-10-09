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Москвичам рассказали о погоде в среду

Гидрометцентр: облачная погода и температура до +8°C ожидается в Москве в среду

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Облачная погода с прояснениями и температура до +8°C ожидается в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от +6°C до +8°C, а в ночь на четверг она может опуститься до +3°C.

Ветер в Москве ожидается северный и северо-восточный скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Подмосковье 9 октября температура воздуха будет колебаться в пределах от +4°C до +9°C. Местами ожидается небольшой дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до 0°C.

7 октября синоптик Александр Ильин предупредил, что на этой неделе Москву и Подмосковье зальют дожди. Осадки в столицу принес южный циклон, однако такая погода, по словам метеоролога, не задержится надолго, и уже в конце недели в Москве будет господствовать североатлантический циклон.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал, что в середине недели в столичном регионе погода резко изменится, и температура воздуха заметно упадет.

Ранее в Госдуме развеяли надежды москвичей сэкономить на поздней подаче отопления.

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