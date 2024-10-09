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Синоптик спрогнозировал похолодание в Приволжье и Сибири

Вильфанд: температура в Приволжье и Сибири понизится более чем на 10 градусов

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Александр Кряжев/РИА Новости

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству ТАСС, что к концу недели в Приволжском федеральном округе и на юге Западной Сибири произойдет понижение температуры воздуха.

По словам синоптика, это коснется Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей — в них температура понизится почти на 15 градусов. Так, ночью термометры будут показывать от -5°C до -8°C, а днем температура еле-еле будет переваливать через 0°C и составит +2...+3°C.

Как указал Вильфанд, во всех регионах Приволжского федерального округа ожидается значительное понижение температуры. Так, если еще в понедельник температура превышала +20°C в Татарстане, в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, то к воскресенью температура понизится более чем на 10 градусов — ночные температуры будут преимущественно отрицательными, а дневные составят от +5°C до +10°C и ниже.

7 октября руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов заявлял, что самым холодным днем на неделе в Москве станет среда.

Синоптик Александр Ильин до этого говорил, что в Москве и Подмосковье начались обильные дожди, которые принес южный циклон. По его словам, текущая неделя в столичном регионе началась и закончится сильными осадками.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут наблюдать «радиационный» туман.

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