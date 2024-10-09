Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что правоохранители США не могли не знать о преступлениях Пи Дидди

Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях Пи Дидди

close
Chris Pizzello/Invision/AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и американская полиция не могли не знать о преступлениях, которые совершал музыкант и продюсер Пи Дидди. Об этом в интервью телеканалу RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, об этом «не могли не знать в полиции, не могли не знать в ФБР, не могли не знать в Белом доме». Захарова отметила, что часть знающих боялась, а часть умышленно берегла эту информацию для того, чтобы использовать ее в выгодный для себя момент.

Официальный представитель МИД России посоветовала властям США оторваться от мировых проблем и разобраться с преступной группировкой, которая системно осуществляла сексуальные преступления против детей.

Захарова подчеркнула, что задачей для России, Китая и «тех, кто понимает, что творится в мире» является создание собственного иммунитета к навязыванию «чудовищных ценностей и антикультуры».

4 октября сообщалось, что рэпер Джастин Бибер готов рассказать о вечеринках Пи Дидди.

16 сентября Пи Дидди арестовали по обвинению в сексуальных преступлениях. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее сообщалось, что в скандал с Пи Дидди оказались вовлечены члены британской королевской семьи и Барак Обама.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами