В МИД РФ заявили, что правоохранители США не могли не знать о преступлениях Пи Дидди

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и американская полиция не могли не знать о преступлениях, которые совершал музыкант и продюсер Пи Дидди. Об этом в интервью телеканалу RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, об этом «не могли не знать в полиции, не могли не знать в ФБР, не могли не знать в Белом доме». Захарова отметила, что часть знающих боялась, а часть умышленно берегла эту информацию для того, чтобы использовать ее в выгодный для себя момент.

Официальный представитель МИД России посоветовала властям США оторваться от мировых проблем и разобраться с преступной группировкой, которая системно осуществляла сексуальные преступления против детей.

Захарова подчеркнула, что задачей для России, Китая и «тех, кто понимает, что творится в мире» является создание собственного иммунитета к навязыванию «чудовищных ценностей и антикультуры».

4 октября сообщалось, что рэпер Джастин Бибер готов рассказать о вечеринках Пи Дидди.

16 сентября Пи Дидди арестовали по обвинению в сексуальных преступлениях. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее сообщалось, что в скандал с Пи Дидди оказались вовлечены члены британской королевской семьи и Барак Обама.