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Россиянам рассказали о лайфхаках, как устранить самые популярные сбои смартфонов

Техэксперт Казаков: если смартфон быстро разряжается, подкрутите настройки

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Depositphotos

Смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни — с помощью них мы работаем, передвигаемся по городу, общаемся с друзьями, потребляем контент, учимся. Поэтому любой сбой в работе такого важного гаджета пользователь ощущает очень остро. О самых распространенных сбоях в работе смартфонов и способах все исправить «Газете.Ru» рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

Чаще всего любой сбой можно легко устранить, если знать, как действовать.

«Если смартфон стал быстрее разряжаться, «подкрутите» настройки телефона. Оптимизируйте яркость дисплея, отключите фоновые приложения и деактивируйте GPS и Bluetooth. Регулярно закрывайте неиспользуемые приложения и избегайте чрезмерной многозадачности — это может способствовать улучшению времени автономной работы», — рекомендовал он.

Если телефон вдруг не находит сигнал, переключите его на режим полета, чтобы сбросить соединения, проверить настройки сети и перезагрузить устройство. Если проблемы сохраняются, обратитесь за помощью к своему оператору.

«Иногда мы чувствуем, что гаджет просто начал «тормозить». Повысьте его производительность за счет очистки кэша, удаления ненужных приложений и оптимизации хранилища данных. Регулярно обновляйте программное обеспечение телефона», — сказал эксперт.

Когда сбоит или зависает конкретное приложение, обновите его до последней версии, очистите кэш и перезагрузите устройство. Если проблемы сохраняются, попробуйте удалить проблемное приложение и восстановить его позже.

«Если смартфон становится слишком горячим во время использования, закройте фоновые приложения, снимите чехол для телефона, чтобы улучшить рассеяние тепла, и избегайте интенсивного использования устройства во время зарядки», — посоветовал Казаков.

Бывает, что сенсорный экран гаджета не отвечает на прикосновения. В этом случае обновите программное обеспечение телефона до последней версии и осмотрите наличие физических повреждений или проблем с защитными пленками экрана.

«Когда гаджет никак не хочет подключаться к сети, перезапустите маршрутизатор, переподключитесь к сети Wi-Fi и проверьте настройки Wi-Fi вашего телефона», — отметил он.

Если смартфон не может обновиться, то вы рискуете потерять данные. Чтобы все загрузилось, обеспечьте стабильное подключение к Интернету, создайте дополнительное место для хранения, удалив ненужные файлы, и повторите попытку обновления, резюмировал Казаков.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли обновлять смартфон сразу после нового обновления.

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