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Россияне рассказали, какие развлечения хотят видеть в торговых центрах

Россияне хотят видеть в ТЦ детские центры, картинг и арену виртуальной реальности

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Юрий Стрелец/РИА Новости

Более 40% гостей торговых центров заявили о желании всей семьей посетить детские развлекательные центры, около 30% опрошенных хотят провести время в картинг-центре, а 15% посетителей с радостью погрузились бы в арену виртуальной реальности. Это показало исследование девелоперской компании «Мармакс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Помимо этого, в ТОП-предпочтений гостей торгового центра вошли посещение мероприятий для детей — в том числе интерактивные выставки или выставка экзотических животных, зона коворкинга — данный формат ежегодно набирает большую популярность для большинства людей, преимущественно фрилансеров и стартапов, а также наличие МФЦ, который позволит в рамках развлекательного досуга закрыть государственные и муниципальные услуги. В будущем гости региональных торгово-развлекательных центров хотели бы видеть еще больше локаций для активного досуга — боулинг, каток или фитнес-центры.

«Интересные тренды мы наблюдаем и в пожеланиях относительно благоустройства внешней территории — в современных реалиях для многих важно увидеть в этих пространствах активити-парк, представляющий собой зону для детей с игровыми элементами, спортивные площадки, а также фудтраки, — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс». — Помимо этого, все более частым пожеланием гостей становится кинотеатр под открытым небом, где будут показывать авторское или художественное кино, российскую классику или фильмы из золотого фонда кинематографа. Такие пространства могут дополняться зонами для отдыха или активностей, например, мастер-классов или интересных лекций».

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