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Из петербургской больницы сбежала 14-летняя девочка, доставленная туда из отдела полиции

В Петербурге объявленная в розыск школьница сбежала из больницы

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге разыскивают 14-летнюю девочку, которая сбежала из больницы после допроса в отделе полиции. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, 5 октября юная петербурженка попала в отдел полиции как находящаяся в розыске. Во время беседы с правоохранителями девочка начала жаловаться на сильные боли в верхней части живота.

Тем же вечером ее доставили в детскую городскую больницу № 2. Предварительно, у несовершеннолетней диагностировали хронический гастрит, но как только пациентку оставили без внимания, она не стала дожидаться своей очереди и сбежала, так и не появившись в кабинете у врача.

Текущее местонахождение школьницы неизвестно, как и причина, по которой она оказалась в полицейском участке. Ведется проверка.

Ранее в Екатеринбурге 13-летний мальчик сбежал из следственного отдела, опасаясь наказания за угон автомобиля.

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