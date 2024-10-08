Пенсионерка подожгла машину соседа из-за слишком громкого ремонта в его квартире

В Красноярске будут судить пенсионерку, которая пыталась сжечь машину соседа из-за шума от ремонта в его квартире. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в середине августа во дворе жилого дома и попал на записи камер видеонаблюдения. 60-летняя ранее судимая местная жительница облила припаркованный автомобиль Honda жидкостью для розжига, и подожгла его с помощью зажигалки. Разгорающееся пламя заметил очевидец произошедшего и успел потушить его водой из бутылки.

Как установили полицейские, женщина решила сжечь машину соседа, потому что ей мешал шум от ремонтных работ в его квартире. Поджег она пыталась совершить в состоянии опьянения. Ущерб от действий злоумышленницы составил более 180 тысяч рублей, в отношении жительницы Красноярска было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин сломал знакомой челюсть и сжег две ее машины.