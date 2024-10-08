Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грабители в масках вынесли золото из ювелирного магазина в Новосибирске

Mash: в Новосибирске двое неизвестных в масках ограбили ювелирный магазин

close
Телеграм-канал АСТ-54 Black

В новосибирском микрорайоне Пашино произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина, двое в масках распылили перцовый баллончик и вынесли несколько лотков с украшениями. Об этом сообщает Telegram- канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в торговом центре «Район» на глазах у многочисленных очевидцев. Двое неизвестных в масках ворвались в ювелирный магазин, распылили в продавца перцовый баллончик и вынесли несколько лотков с украшениями.

Ограбление длилось несколько секунд, злоумышленники скрылись до приезда полиции. Сумма ущерба устанавливается, грабителей разыскивают правоохранители.

До этого сообщалось, что в Москве мужчины с альпинистским снаряжением обокрали офис. Молодые люди использовали спецоборудование для того, чтобы забраться на крышу, после чего с помощью лома отжали дверь и ворвались в помещение. В офисе подозреваемые похитили технику и деньги коммерческих компаний, ущерб составил более миллиона рублей. Подозреваемых оперативно задержали. В отношении россиян возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

Ранее россиянин восемь лет совершал налеты на банки и похитил почти 40 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами