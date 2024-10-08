В Башкирии госпитализировали мальчика, упавшего на дно шахты зернохранилища

В Башкирии спасли ребенка, который упал в шахту с 12-метровой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пострадавшим оказался 12-летний мальчик. Он находился в здании зернохранилища в Нефтекамске и упал на дно шахты.

«Ребенок находился в сознании, но двигаться не мог», — уточнили в МЧС.

На место были вызваны спасатели, один из них спустился внутрь шахты с помощью специальной веревки и поднял пострадавшего на поверхность. После этого школьника госпитализировали. Какие именно травмы он получил при падении, не сообщается.

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