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В Башкирии госпитализировали мальчика, упавшего на дно шахты зернохранилища

В Нефтекамске 12-летний мальчик сорвался с 12-метровой высоты и попал в больницу

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Башкирии спасли ребенка, который упал в шахту с 12-метровой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пострадавшим оказался 12-летний мальчик. Он находился в здании зернохранилища в Нефтекамске и упал на дно шахты.

«Ребенок находился в сознании, но двигаться не мог», — уточнили в МЧС.

На место были вызваны спасатели, один из них спустился внутрь шахты с помощью специальной веревки и поднял пострадавшего на поверхность. После этого школьника госпитализировали. Какие именно травмы он получил при падении, не сообщается.

В конце сентября мотоциклист выжил, сорвавшись с 50-метровой скалы под Геленджиком. Пострадавший упал на каменистый берег, а мотоцикл остановился на середине склона. Несмотря на многочисленные травмы — переломы руки и ноги, повреждение головы, а также множественные ушибы и раны, мужчина оставался в сознании и был доставлен в больницу спасателями.

Ранее запертая мужем в квартире москвичка выпала с балкона, спускаясь по простыне.

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