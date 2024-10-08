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Россиянину, который пытался сжечь машину отца после ссоры, грозит реальный срок

В Волгоградской области сын пытался сжечь машину пожилого отца

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Shutterstock

В Волгоградской области взрослый сын признался в поджоге машины отца и стал фигурантом дела, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На днях житель поселка Елань обратился в дежурную часть и сообщил, что в ночь на 6 октября принадлежащий ему автомобиль Hyundai Santa Fe поджег неизвестный. Машина была припаркована возле дома 62-летнего мужчины, который заметил в окне пламя и сумел самостоятельно потушить его. Ущерб от пожара, по подсчетам пострадавшего, составил около 100 тыс. рублей.

Полицейские быстро нашли подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний сын пенсионера, который не стал отпираться и сознался в содеянном. Задержанный заявил, что решил отомстить отцу, с которым у него сложились неприязненные отношения, пришел в ночное время к родительскому дому, облил кроссовер бензином и поджег с помощью зажигалки.

Против рецидивиста возбудили новое уголовное дело, за умышленное повреждение чужого имущества ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее россиянин сломал знакомой челюсть и сжег две ее машины.

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