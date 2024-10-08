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Под Псковом будут судить женщину, отбивавшуюся от полицейских ножом, топором и вилами

Под Псковом пара напала на полицейских, проверявших условия жизни их ребенка

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Depositphotos

Жительницу Псковской области будут судить за посягательство на жизнь сотрудников полиции, сообщили в региональном управлении СКР.

В октябре прошлого года в дом к обвиняемой в Пустошкинском районе пришли правоохранители. Они собирались проверить информацию, согласно которой малолетний ребенок женщины проживал в ненадлежащих условиях.

Однако мать ребенка вместе со своим сожителем напала на незваных гостей с вилами, топором и ножами. От рук негостеприимной хозяйки пострадала участковый уполномоченный полиции. В тяжелом состоянии девушку доставили в больницу, ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

В ближайшее время дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов рассмотрит суд. Обвиняемой может грозить от 12 до 20 лет колонии, было ли начато уголовное разбирательство в отношении сожителя фигурантки, не уточняется.

Ранее россиянин избил жену и тещу, сам вызвал полицию и напал на сотрудников.

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