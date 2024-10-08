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Екатеринбуржца терроризирует сосед, который врезался в его машину на каршеринге

В Екатеринбурге мужчина мстит соседу за ДТП, которое сам же и устроил

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Житель Екатеринбурга пожаловался на соседа, который мстит ему за устроенное им же самим ДТП. Об этом пишет Ural Mash.

По данным Telegram-канала, недавно житель Академического района Александр обнаружил на своей машине вмятину. Мужчина остановил водителя каршеринга, который врезался в его иномарку, но тот стал отпираться. Виновник аварии по имени Илья почему-то назвался Костей и попросил владельца пострадавшего автомобиля не обращаться в ГАИ. Тот согласился, и соседи полюбовно разошлись.

Однако вскоре Александр заметил на машине новую царапину, а на почтовом ящике — оскорбительную надпись. По камерам екатеринбуржец определил, что эти отметки оставил Илья. Сначала потерпевший попытался переговорить с соседом, но тот проигнорировал его. После чего мужчина выложил в домовой чат запись, на которой злоумышленник портит ящик для писем.

Тем не менее Илья не остановился и вместо извинений вскрыл бензобак «Тойоты», принадлежащей Александру, чтобы залить туда какую-то жидкость. В полиции, как уточняется, уже знают о соседском конфликте, но ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Перми полуголый мужчина запрыгнул на машину и избил ее владелицу.

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