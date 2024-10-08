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Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы

Роскомнадзор фиксирует DDoS-атаки в отношении своих ресурсов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор фиксирует DDoS-атаки в отношении своих ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В отношении ресурсов РКН фиксируем DDOS-атаки. Мощностью до 578,57 Гбит/с, скоростью до 50,76 млн п/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все ресурсы ведомства работают без ограничений.

7 октября источник сообщил «Газете.Ru», что информационные системы ВГТРК подверглись хакерской атаке. Из-за этого перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы холдинга.

Источник на рынке информационной безопасности в России рассказал «Газете.Ru», что ВГТРК была взломана хакерской группировкой sudo rm -RF, которая ранее уже действовала в интересах Украины. По словам эксперта, хакеры, скорее всего, использовали разновидность вируса-шифровальщика, который вместо шифрования файлов просто их удаляет.

Роскомнадзор оценил ситуацию с DDoS-атаками на инфраструктуру ВГТРК.

Ранее сообщалось, что атакующие Россию хакеры сместили интерес с Москвы на регионы.

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