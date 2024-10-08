В пресс-службе Внуково сообщили, что аэропорт работает штатно

Московский аэропорт Внуково в настоящее время работает в штатном режиме, ранее вводились временные ограничения. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что в аэропорту дважды вводились ограничения на прилет и вылет самолетов, с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25. Это повлияло на изменения в расписании рейсов.

Во вторник вечером там вводился план «Ковер». Готовящиеся к посадке самолеты перенаправлялись в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

План «Ковер» — режим закрытого неба, который требует немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе бортов. Его объявляют, когда в небе замечены нежелательные летательные объекты.

Подробнее о том, почему из-за плана «Ковер» закрывают небо над аэропортами — в материале Газеты.Ru.

Ранее в Росавиации сообщили о временном ограничении работы трех московских аэропортов.