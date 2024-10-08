Авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров и сняла с рейса трех девушек в кроп-топах

Американская компания ввела дресс-код для пассажиров и сняла с рейса трех женщин за то, что на них были кроп-топы. Об этом пишет Daily Mail.

На прошлой неделе Тара Кехиди и Тереза Араужо собирались лететь из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан рейсом авиакомпании Spirit Airlines. Заняв свои места, они сняли кофты, так как им стало жарко.

«Мы вспотели, потому что было очень жарко, и мы сняли свитеры, но прикрыли ими животы и декольте», — вспоминают девушки.

Это не устроило стюарда, который заставил раздевшихся пассажирок покинуть самолет. В результате Тара и Тереза заплатили $1000, чтобы купить билеты на рейс другой авиакомпании, деньги за сорвавшийся перелет им, как уточняется, возвращать отказались.

«Это просто чистая дискриминация. Нам не объяснили причину, по которой нас выгнали», — заметила Карла Хагер, которую также сняли с рейса.

Женщина сидела рядом с девушками и тоже сняла свитер, под которым был топ, в знак солидарности с ними. Пассажирку попросили надеть его обратно и в конце концов проводили к выходу из салона вместе с маленьким ребенком.

В Spirit Airlines сначала признались, что в положении о дресс-коде для пассажиров ничего не сказано о недопустимости кроп-топов, однако затем заявили, что девушки все же нарушили правило, согласно которому «пассажиру не разрешат подняться на борт самолета или могут потребовать покинуть его», если он «босой или недостаточно одетый, или если его одежда непристойна, неприлична или оскорбительна по своей сути».

«Наш договор перевозки — документ, с которым соглашаются все гости при бронировании билетов, — включает определенные стандарты одежды для всех гостей, путешествующих с нами», — отметили представители авиакомпании.

Ранее Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры.