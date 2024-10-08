В Красноярске мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу и ее дочь

Жителя Красноярска задержали по подозрению в нападении на свою бывшую сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь, мужчина изрезал их ножом. Об этом сообщает краевое управление ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел утром 7 октября, подозреваемый пришел в дом, где проживает его бывшая сожительница. В подъезде он встретил ее 16-летнюю дочь и набросился на нее с ножом. Мать, услышав крики дочери, выбежала на лестничную клетку.

Злоумышленник ворвался в квартиру к экс-сожительнице и несколько раз вонзил в нее лезвие. Несовершеннолетняя школьница госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Алтайского края избил сожительницу и посадил ее на цепь. Обвиняемый поссорился с сожительницей, приревновав ее к другому. Разозлившись, он несколько раз ударил женщину по голове деревянной битой. Затем он силой дотащил потерпевшую к постройке во дворе, где связал ей руки, после чего пристегнул ее к металлической цепи. На следующий день обвиняемый освободил сожительницу.

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