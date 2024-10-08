Мужчина опубликовал приватные видео экс-подруги, заразившей его венерическим заболеванием

В Таиланде мужчина отомстил бывшей девушке, заразившей его венерическим заболеванием, распространив ее интимные видео. Об этом сообщает The Thaiger.

Как отмечается, в полиции узнали о попавших в интернет приватных видео еще в мае 2022 года. Жертва указала в заявлении, что ее бывший молодой человек опубликовал в сети видео, на которых она появилась обнаженной. По словам девушки, она познакомилась с мужчиной в январе 2022 года в TikTok, вскоре переехала к нему в Бангкок, но уже в марте пара рассталась. Впоследствии ее экс-возлюбленный выложил откровенные ролики в соцсеть, отметив под публикацией своих друзей.

На днях подозреваемого задержали и допросили. Мужчина заявил, что его бывшая девушка заразилась неким венерическим заболеванием, но не сообщила ему об этом. Когда у него обнаружили ту же инфекцию, таец разозлился и порвал с возлюбленной, а затем решил ей отомстить необычным способом. За распространение в сети откровенных видео ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф до 100 тыс. батов (около 290 тыс. рублей).

Ранее заразивший девушку ВИЧ житель Омска получил два года колонии.