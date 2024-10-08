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Инспектор нацпарка в Карелии одной фразой прогнал медведицу с потомством

В Карелии инспектор нацпарка столкнулся в лесу с семейством медведей

В Кижском заказнике в Карелии инспектор нацпарка столкнулся с медведицей и тремя медвежатами, он сумел обратить зверей в бегство. Об этом сообщается в группе национального парка во «ВКонтакте».

Сотрудники заказника изучали фотоловушки, чтобы установить, появляются ли медведи в нацпарке. В какой-то момент один из инспекторов увидел в нескольких метрах от себя медведицу и трех медвежат.

Заметив госинспекторов, медведи встали на задние лапы. На кадрах ролика, опубликованного в сети, инспектору удалось прогнать зверей одной фразой.

«Уходи! Приятно было познакомиться», — произнес автор ролика за кадром.

Семейство испугалось людей и поспешило скрыться в чаще.

До этого сообщалось, что в Снежинске Челябинской области медведи наведались на одну из пасек и обокрали ее хозяина. По словам владельца участка, он слышал у ульев «возню и хрюканье», после чего территория оказалась разорена. Мужчина предположил, что незваными гостями были медведи. Они сломали весь инвентарь и съели мед.

Ранее россиянка чудом спаслась от медведя, когда выходила из подъезда дома.

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