Два села в Белгородской области закроют на въезд

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении закрыть на въезд и начать отселение жителей приграничных сел Петровка и Соловьевка Белгородского района. Его заявление опубликовано в Telegram-канале.

Жителям перечисленных сел также предоставят новое жилье.

Гладков добавил, что на следующей неделе планируется организовать работу комиссии с жителями Петровки и Соловьевки.

В конце августа ВСУ атаковали дронами Петровку. В результате нее пострадали несколько человек и глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, а также частные дома.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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