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Неизвестные жестоко избили 12-летнего мальчика в Петербурге, он попал в реанимацию

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок попал в реанимацию после избиения на улице

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Петербурге 12-летний мальчик попал в реанимацию после жестокого избиения на улице. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел возле одного из домов в Альпийском переулке. Предварительно, неизвестные жестоко избили мальчика — детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Бригада скорой помощи забрала мальчика и доставила в детскую больницу имени Филатова. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Пострадавшего поместили в отделение реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Петербурге следователя отправили в колонию за истязание собственного сына. Женщина принимала наркотики и причиняла мальчику физические и психические страдания.

Ранее россиянин увез школьника в другой район и избил за то, что тот обидел его сына.

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