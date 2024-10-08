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Приятель пойманного в Нижневартовске наркоторговца переехал оперативника на авто

В Нижневартовске приятель наркоторговца при задержании переехал полицейского

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Телеграм-канал МВД Медиа

В Нижневартовске приятель наркоторговца во время задержания попытался скрыться и переехал оперативника на автомобиле. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на парковке, расположенной на Северной улице. Полицейские поймали 24-летнего мужчину, у которого при себе находились пакеты с мефедроном и гашишем, а также девять блистеров прегабалина. Злоумышленник находился в компании 26-летнего приятеля, который сидел за рулем машины — он попытался скрыться от стражей порядка и совершил наезд на оперативника.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Его коллеги поймали злоумышленника неподалеку от места инцидента.

В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела. При этом старший товарищ наркоторговца стал фигурантом по ч. 1 ст. 105 УК РФ — в ближайшее время будет решаться вопрос о его заключении под стражу.

Ранее в РФ доставили наркоторговца, скрывавшегося за рубежом 15 лет.

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