В Челябинске подростки похитили мигранта и заставляли его лаять

В Челябинске четверо подростков получили реальные сроки за похищение уроженца Таджикистана. Об этом сообщает Ura.ru.

Как удалось установить и доказать следствию, в сентябре 2023 года группа подростков из четырех человек вывезла в лес уроженца Таджикистана. Юноши решили наказать иностранца за общение с девушкой одного из них.

В лесу они начали издеваться над ним: угрожая пистолетом, заставили раздеться, ползать на четвереньках и лаять. Все свои действия они снимали на телефон. Личности злоумышленников удалось быстро установить, в отношении молодых людей были возбуждены уголовные дела. Приговором суда обвиняемые признаны виновными, они получили от шести до девяти лет колонии.

До этого сообщалось, что трое жителей Приморья похитили и два года держали в плену семью. Две женщины и мужчина похитили и удерживали в заточении пожилого местного жителя, его супругу и двоих детей. В течение двух лет похитители получали пенсию пары и насильно удерживали их в квартире. Из четырех членов семьи выжить удалось только детям, они смогли сбежать от мучителей и обратились в полицию.

Ранее жителя Крыма изнасиловали шваброй и избили из-за переписки с подростком.