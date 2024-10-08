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В Горно-Алтайске открылась первая международная научно-практическая конференция

Путин направил приветствие участникам международной конференции на Алтае

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Александр Казаков/РИА Новости

В Горно-Алтайске начала работу первая Международная научно-практическая конференция «Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации». Об этом сообщает пресс-служба конференции.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятия. Его в ходе церемонии открытия зачитал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Приветствую вас на международной научно-практической конференции «Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации». Для продолжения серьезного, вдумчивого разговора о происхождении народов, живущих на территории Евразии, ваш форум собрал на своей площадке большое количество участников из России и многих зарубежных государств», — обратился к участникам президент.

Глава государства напомнил, что евразийский континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций, в том числе тюркской.

«Согласно одной из приоритетных научных гипотез, исторической прародиной тюрков является обширная горная система Алтая. В последние годы, благодаря открытиям наших ученых, археологов, были изучены уникальные памятники тюркской письменности, духовной и материальной культуры, которые повествуют об особой роли Алтая для тюркских народов», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов являются важнейшей частью исторического достояния России как уникальной страны-цивилизации.

«Уверен, что в ходе открытых, конструктивных дискуссий вы сможете на высоком экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных проблем алтаистической науки, предложить новые идеи и подходы к изучению малоизвестных страниц мировой истории. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — заключил президент.

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