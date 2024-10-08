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В Подмосковье прошла спартакиада студенческих отрядов

Студенты «Подмосковья» заняли второе место на спартакиаде студенческих отрядов

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Министерство образования Московской области

В Московской области прошла IV спартакиада студенческих отрядов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Всего в олимпиаде приняли участие более 100 студентов из вузов и колледжей Московской области.

Команда студентов колледжа «Подмосковья» заняла второе место в соревнованиях по смешанному волейболу.

Как отметил капитан команды Андрей Селехов, игроки показали отличную сыгранность.

«Это отличный опыт, который вдохновляет на новые победы», — сказал он.

Представители колледжа «Подмосковье» также отметили, что такие мероприятия помогают популяризировать здоровый образ жизни, выявить талантливых спортсменов среди студенческих отрядов, а также способствуют вовлечению молодежи в культурно-спортивную жизнь региона.

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