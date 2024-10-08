Рязанка позволила телефонным мошенникам себя запугать и оказалась в долгах

В Рязани 44-летняя женщина поверила телефонным мошенникам и влезла в кредиты. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, рязанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотового оператора. Незнакомец сообщил, что ей якобы нужно продлить договор на оказание услуг связи. После этого женщине позвонил уже другой аферист, назвавшийся специалистом портала «Госуслуги» — он заявил, что на россиянку пытаются оформить кредиты.

После этого «специалист» предложил ей якобы отменить оформление кредита злоумышленникам, взяв встречный заем и переведя деньги на «резервный счет». Рязанка последовала инструкциям мошенника, взяла кредит на 900 тысяч рублей и отправила всю сумму на счета преступников.

Когда собеседник перестал выходить на связь, россиянка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники пригрозили иркутянину судом и похитили у него 8,5 млн рублей.