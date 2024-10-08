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Пара туристов застряла на скале в Сочи, их пришлось снимать альпинистам

В горах Сочи альпинисты эвакуировали со скалы пару туристов из Краснодара

Пара путешественников застряла на скальном участке хребта Ачишхо в Сочи, туристам потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

За помощью в экстренные службы обратились двое туристов, мужчина и женщина совершали восхождение в районе Ачишхо и оказались на скалистом участке. Спуститься вниз самостоятельно они не смогли.

По предоставленным координатам спасатели обнаружили туристов на высоте более тысячи метров над уровнем моря. При помощи альпинистского снаряжения 45-летнего сочинца и 27-летнюю жительницу Новороссийска вывезли в поселок Красная Поляна. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в национальном парке Красноярские Столбы турист решил подняться на одну из скал и сорвался с высоты, мужчине потребовалась медицинская помощь. Пострадавший не смог самостоятельно передвигаться, ему потребовалась помощь спасателей. Мужчина был эвакуирован и передан медикам. По предварительной информации, турист сломал ногу.

Ранее в Гималаях спасли альпинисток, оставшихся без еды на высоте 6000 метров.

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