Мужчина ворвался в дом к 90-летнему инвалиду и отобрал у него только что полученную пенсию

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, который ограбил 90-летнего местного жителя с инвалидностью. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, вечером 5 октября почтальон доставил на дом жителю поселка Стеклянный пенсию, всего — 34 тыс. рублей. Сразу после ухода сотрудника почты хозяин услышал стук в дверь и открыл ее, когда незваный гость назвался соседом. Однако в дом к старику ворвался незнакомец, который применил к нему силу и вырвал из рук наличные.

Вечером 7 октября 47-летний злоумышленник, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и наркотики, был задержан. Он не успел воспользоваться похищенными деньгами. В его отношении возбудили уголовное дело о грабеже с незаконным проникновением в жилище.

Ранее пенсионер отбился бутылкой от грабителя, который проник ночью к нему домой.