Вдову Маслякова оштрафовали за злоупотребление свободой СМИ

Вдова экс-ведущего КВН Александра Маслякова Светлана признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2.1 ст.13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой средств массовой информации»). Об этом говорится в постановлении Таганского суда Москвы, передает пресс-служба московских судов.

«Постановлением суда главный редактор телеканала «КВН ТВ» Маслякова Светлана Анатольевна признана виновной в совершении административного правонарушения», — сказано в заявлении.

Ей назначен штраф в размере четырех тысяч рублей.

22 сентября сотрудники полиции задержали и доставили в отделение 19-летнего Кирилла К., который разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве.

Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. В 2022 году у него обнаружили рак легких, после чего ведущий покинул КВН. В последнее время его заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего программы на 2024 год.

Незадолго до трагедии Масляков полностью передал своему сыну компанию «АМиК», владеющую правами на бренд «КВН» и все, что с ним связано. Что известно о доходах предприятия и наследстве ведущего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее онколог объяснил быстрое развитие рака у Маслякова.