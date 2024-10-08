Россиянин сломал знакомой челюсть и сжег две ее машины

Житель Брянской области попал под следствие после ссоры со знакомой, мужчина сломал ей челюсть и сжег две иномарки женщины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница города Почеп. Женщина сообщила, что во время ссоры ее знакомый сломал ей челюсть. Пострадавшая также заявила, что мужчина сжег два ее автомобиля марки OMODA С5.

Подозреваемого в нападении и поджоге удалось задержать, им оказался 37-летний местный житель. Выяснилось, что после совершения первого поджога мужчина покинул территорию Брянской области и находился в другом регионе, а вернувшись — поджег вторую иномарку, принадлежащую потерпевшей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, материалы переданы в региональный СК.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке мужчина решил отомстить бывшему другу за то, что тот увел у него супругу, и поджег его автомобиль. Во время инцидента злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Сочи мужчина обиделся на соседа и сжег его машину.