Журналисты и депутаты поддержали инициативу о регистрации в РКН владельцев каналов

Бесконтрольное распространение информации через группы в соцсетях и каналы в мессенджерах дает хорошую почву для процветания мошенничества, терроризма и экстремизма. Об этом во время общественного обсуждения нового регламента регистрации владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков в Роскомнадзоре заявил председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Парламентарий отметил, что личность человека, который распространяет информацию в сети, должна быть известна.

По словам Антона Горелкина, необходимо исключить ситуацию, при которой происходит размытие ответственности.

«Для этого предлагается определять лицо, ответственное за содержание контента. Право знать, к кому можно обратиться по поводу той или иной информации, в первую очередь необходимо пользователям, которые зачастую в таких случаях вынуждены полагаться на модерацию площадки. А она, как известно, не всегда работает оперативно или вовсе может проигнорировать обращение», — сказал он.

Депутат убежден, что только с такой системой можно обеспечить безопасную информационную среду.

С его мнением согласился автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» на ТВ-3, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

«Не вижу никаких проблем для законопослушных владельцев каналов предоставить Роскомнадзору информацию о себе», — заявил он.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил важность проверки и верификации публикуемого в блогосфере контента в рамках борьбы с фейками.

Он отметил, что в случае чрезвычайных ситуаций информация в пабликах слишком быстро распространяется, и традиционным СМИ не представляется возможным проверить весь этот объем на корректность.

«Поэтому вопрос об ответственности размещаемого контента должен, в частности, упростить работу СМИ в плане цитирования», — уверен Андрей Цыпер.

Ранее Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты документов, регламентирующие регистрацию публичных каналов с аудиторией свыше 10 тыс. человек. Каналы, не прошедшие маркировку, не смогут размещать рекламу, собирать донаты и их сообщения нельзя будет репостить в других каналах. Общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября.