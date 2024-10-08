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Дайверы нашли на дне озера Мичиган затонувшее 130 лет назад судно

Fox News: в США на дне озера Мичиган нашли судно, затонувшее 130 лет назад

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Wisconsin Historical Society

Дайверы нашли на дне озера Мичиган судно, затонувшее 130 лет назад, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, дайверам удалось найти обломки судна «Джон Эвенсон», которое затонуло в 1895 году. Обнаружение стало возможным благодаря работе морских историков Брендона Бейллода и Роберта Джека, которые использовали старые газетные отчеты и данные с гидролокатора для определения места крушения.

«Это судно не было грузовым, это был буксир», — прокомментировали специалисты.

Как считают историки, «Джон Эвенсон» затонул на буксир пароход, но столкнулся с ним, что стало причиной его крушения всего за три минуты.

«Владельцы оставили судно на дне и оформили его как полностью утраченное, получив страховую выплату», — добавили эксперты.

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