Дайверы нашли на дне озера Мичиган затонувшее 130 лет назад судно

Дайверы нашли на дне озера Мичиган судно, затонувшее 130 лет назад, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, дайверам удалось найти обломки судна «Джон Эвенсон», которое затонуло в 1895 году. Обнаружение стало возможным благодаря работе морских историков Брендона Бейллода и Роберта Джека, которые использовали старые газетные отчеты и данные с гидролокатора для определения места крушения.

«Это судно не было грузовым, это был буксир», — прокомментировали специалисты.

Как считают историки, «Джон Эвенсон» затонул на буксир пароход, но столкнулся с ним, что стало причиной его крушения всего за три минуты.

«Владельцы оставили судно на дне и оформили его как полностью утраченное, получив страховую выплату», — добавили эксперты.

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