На Украине арестован политолог Дмитрий Чистилин

Суд на Украине арестовал на два месяца политолога и ученого-экономиста Дмитрия Чистилина, у которого есть украинское и российское гражданства. Его ранее задержали спецслужбы в Молдавии. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«Учитывая все расклады, для меня это неожиданность, потому что я не понимал, что происходит и до сих пор ничего еще не понял», — прокомментировал свой арест Чистилин.

Отмечается, что политолога арестовали без права освобождения под залог.

Во вторник его задержали спецслужбы Молдавии и передали Службе безопасности Украины (СБУ). Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в госизмене и грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

СБУ и некоторые СМИ называют Чистилина помощником бывшего советника президента России Сергея Глазьева. По данным украинских спецслужб, с 2016 по 2024 годы он подготовил для Кремля некие «аналитические материалы», в которых поддержал СВО и вхождение новых регионов в состав России.

Ранее в Ставропольском крае задержали военного блогера.