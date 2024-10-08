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Мошенники пригрозили иркутянину судом и похитили у него 8,5 млн рублей

В Иркутске мошенники запугали мужчину судом и выманили у него 8,5 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Иркутска решил заработать на инвестициях, оформил несколько кредитов на себя и родственников и лишился более 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

45-летний иркутянин, играя в онлайн-игру, увидел рекламу о дополнительном заработке. Мужчина прошел по ссылке, после чего с ним связался неизвестный. Злоумышленник представился сотрудником инвестиционной компании и предложил ему заработать, вкладывая деньги в покупку валюты, ценных бумаг и нефти.

Для убедительности мошенники имитировали в торговом приложении прибыль от совершаемых сделок, а также позволили вывести с «брокерского счета» якобы заработанные 3 тысячи рублей. Спустя несколько дней аферисты снова связались с мужчиной и сообщили, что на его счет якобы переведены 10 тыс. долларов. Чтобы вывести деньги, необходимо оплатить «комиссию», либо с потерпевшего будет взыскана задолженность в судебном порядке.

Испугавшись судебного преследования, иркутянин вместе с супругой оформили в банках кредиты, заняли денег у знакомых, а также вывели со своих счетов и зачислили на указанные мошенниками реквизиты 8,5 млн рублей.

Ранее в Москве курьер мошенников похитил у пенсионера 8,7 млн рублей.

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