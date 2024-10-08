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Ветеринар рассказал, как часто надо мыть собаку

Mirror: ветеринар рассказал, что собаку нужно мыть раз в месяц

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Shutterstock/Alfredo Cecchi

Ветеринар рассказал, как часто надо мыть собаку, пишет Mirror.

Ветеринар Амир Анвари рассказал, что оптимальная частота купания собак составляет не реже одного раза в три месяца, в идеале — раз в месяц. Он предостерег владельцев от регулярного помывки питомцев, объяснив, что это может нарушить баланс естественных масел на их коже.

«Большинство людей не имеют представления о том, как часто следует купать своих собак,», — отметил специалист.

Слова Анвари вызвали бурное обсуждение среди комментаторов. Один из пользователей признался, что умывает своих собак каждые две-три недели, в то время как другой моет своего питомца только при необходимости.

Амир также уточнил, что еженедельное купание собаки допустимо при использовании увлажняющего шампуня.

Ранее врач объяснила, почему нельзя спать в одной кровати с домашней собакой.

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