Осужденный за фейки о ВС РФ автор Telegram-канала Moscow calling получил штраф

Таганский районный суд наложил административный штраф на отбывающего наказание в колонии автора Telegram-канала Moscow calling Андрея Куршина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением... суда... Куршин Андрей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимому придется заплатить 40 тысяч рублей.

В августе Куршина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По данным прокуратуры, Куршин с августа 2022 года по январь 2023 года публиковал в администрируемом им открытом «канале одного из мессенджеров» посты, содержащие заведомо ложные сведения о действиях российской армии в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее суд Москвы оштрафовал известного в прошлом шахматиста за нарушение закона об иноагентах.