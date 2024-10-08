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Россиянину провели 17 операций после спонтанного разрыва пищевода

Ярославские врачи спасли пациента с разрывом пищевода

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Depositphotos

Хирурги Ярославской областной клинической больницы спасли мужчину со спонтанным разрывом пищевода, пациент провел под наблюдением врачей четыре месяца. Об этом сообщает портал YarNews.

52-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в области живота, тошнота и рвота. Бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу. Его состояние стремительно ухудшалось. В ходе обследования медики обнаружили, что у пациента произошел внезапный разрыв пищевода.

«Я помню, что врачи скорой говорили пульс 60, пульс 40, пульс 20. Мы его теряем. Как привезли в приемный покой ЯОКБ — не помню. Когда очнулся, то был весь в трубках, в реанимации, и строгий доктор сказал, что необходима экстренная операция, мне было так плохо, что я был согласен на все», — рассказал мужчина.

При обнаружении подобной патологии медикам приходится удалять пищевод полностью, ярославские хирурги решили сохранить орган. Операция длилась около трех часов. Спустя некоторое время в грудной клетке пациента скопился гной, его снова пришлось оперировать.

Всего за четыре месяца лечения россиянин перенес 17 хирургических вмешательств. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, мужчина выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в артерии россиянина, который жаловался на онемение, вырос 50-сантиметровый тромб.

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