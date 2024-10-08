Россиянину провели 17 операций после спонтанного разрыва пищевода

Хирурги Ярославской областной клинической больницы спасли мужчину со спонтанным разрывом пищевода, пациент провел под наблюдением врачей четыре месяца. Об этом сообщает портал YarNews.

52-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в области живота, тошнота и рвота. Бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу. Его состояние стремительно ухудшалось. В ходе обследования медики обнаружили, что у пациента произошел внезапный разрыв пищевода.

«Я помню, что врачи скорой говорили пульс 60, пульс 40, пульс 20. Мы его теряем. Как привезли в приемный покой ЯОКБ — не помню. Когда очнулся, то был весь в трубках, в реанимации, и строгий доктор сказал, что необходима экстренная операция, мне было так плохо, что я был согласен на все», — рассказал мужчина.

При обнаружении подобной патологии медикам приходится удалять пищевод полностью, ярославские хирурги решили сохранить орган. Операция длилась около трех часов. Спустя некоторое время в грудной клетке пациента скопился гной, его снова пришлось оперировать.

Всего за четыре месяца лечения россиянин перенес 17 хирургических вмешательств. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, мужчина выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в артерии россиянина, который жаловался на онемение, вырос 50-сантиметровый тромб.