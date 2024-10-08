Фитнес-тренер объяснил, как быстро нарастить мышечную массу

Чтобы быстро нарастить мышечную массу, в первую очередь необходимо регулярно посещать спортивный зал, желательно трижды в неделю. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил фитнес-тренер Сергей Литовченко. Тренировочная программа, по его словам, должна состоять из базовых упражнений.

«Базовые упражнения — это приседания, это становые, это жим лежа и, возможно, подтягивание собственным весом и подтягивание еще с дополнительным весом», — рассказал Литовченко.

Он посоветовал разделять нагрузку, к примеру, в первый день тренировать ноги, во второй — спину, а в третий — грудь, затем повторять цикл. Вес при этом должен быть таким, чтобы можно было выполнить 10-12 повторений, последние из которых на исходе сил.

Не стоит забывать и о сбалансированном питании, продолжил тренер. Оно должно состоять из белков, жиров и углеводов. Кроме того, по его словам, важно соблюдать режим сна, поскольку рост мышечной массы происходит именно во время отдыха.

Фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев до этого говорил, что новичкам нужно тщательно подготовить свою сердечно-сосудистую и опорно-двигательную систему перед тем, как начать проводить тренировки с весом.

Людям без опыта лучше сначала выполнять упражнения с собственной массой тела или минимальным отягощением, а после этого — постепенно добавлять вес, посоветовал специалист.

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