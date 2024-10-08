В Удмуртии игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами

В Игринском районе Удмуртии из-за детской шалости с огнем сгорел дом, игравшие школьники подожгли утеплитель, испугались и вызвали пожарных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в Иглинском районе, к шестилетнему мальчику в гости пришли друзья. Дети играли со спичками, один из мальчиков поджег утеплитель на стене частного дома. Пламя быстро перекинулось на кровлю.

Испугавшись последствий, дети вызвали пожарных. Возгорание на площади 110 кв. метров удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Башкирии из-за детской шалости с огнем сгорели два сельских дома и шесть надворных построек. Местная жительница приехала к своим родителям с семью детьми в возрасте от 6 до 8 лет. В какой-то момент дети потерялись из виду, после чего произошел пожар.

Ранее в Чувашии шестилетний мальчик сжег квартиру, играя со спичками.